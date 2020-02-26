Эксперт рассказала, как правильно завтракать

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что завтракать нужно в первый час после пробуждения. Завтрак должен быть плотным и сытным, около 25% калорий от суточного объема.

Такой завтрак стимулирует запуск метаболических процессов и сообщает организму о том, что новая пища уже поступила, следовательно, можно тратить энергию на различные потребности организма.

"После завтрака регулируется колебание инсулина, повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону. Это позволяет избежать проблем с метаболизмом, которые возникают из-за сбоев в организме", — сообщила специалист.

Продукты для того или иного приема пищи нужно выбирать заранее, чтобы не нужно было прибегать к фастфуду.

Ранее врачи назвали продукты, которые не годятся для завтрака.