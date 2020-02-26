Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины

Врачи рассказали, какая начинка для блинов является самой лучшей.

"Традиционные блины — очень калорийный продукт, поэтому лучше всего их есть с нежирной красной рыбой или ягодами", — считают специалисты.

Блины не являются вредными или полезными. Самое главное — ими не объедаться.

Также медики отмечают, что блины можно есть каждый день, но их употребление нужно чередовать с физической активностью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько можно съесть блинов без опасений за фигуру.