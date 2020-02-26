Врачи назвали самый опасный возраст у женщин и мужчин

Финские ученые совместно с американскими коллегами изучили состояние здоровья людей в зависимости от их возраста.

Ученые проанализировали тысячи историй болезней и выяснили, какой возраст у мужчин и женщин является критическим, по достижении которого наблюдается высокая смертность.

Какой возраст является опасным?

Для мужчин это 40 лет. Соответственно, после 40 лет нужно быть особенно внимательным к своему здоровью. Для женщин критический возраст начинается с 30 лет. После 30-ти у женщин повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. К ним могут привести также стресс и вредные привычки.

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