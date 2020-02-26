Финские ученые совместно с американскими коллегами изучили состояние здоровья людей в зависимости от их возраста.
Ученые проанализировали тысячи историй болезней и выяснили, какой возраст у мужчин и женщин является критическим, по достижении которого наблюдается высокая смертность.
Для мужчин это 40 лет. Соответственно, после 40 лет нужно быть особенно внимательным к своему здоровью. Для женщин критический возраст начинается с 30 лет. После 30-ти у женщин повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. К ним могут привести также стресс и вредные привычки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что маммограммы не помогают после 75 лет.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.