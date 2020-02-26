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Источник Правда.Ру

Врачи объяснили, как правильно есть блины на Масленицу

Здоровье

Врачи сообщили, что если употребление блинов совмещать с физической активностью, то их можно есть каждый день в течение Масленичной недели.

"Объедаться блинами не стоит тем, кто потом планирует соблюдать пост, так как такая резкая смена питания может навредить организму", — сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

По словам специалиста, в день можно съесть несколько блинов, но это нужно совмещать с физической активностью.

Также врачи советуют снижать калорийность других продуктов, которые присутствуют в рационе в период Масленичной недели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области состоится фестиваль "Яркая Масленица".

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