Врачи сообщили, что если употребление блинов совмещать с физической активностью, то их можно есть каждый день в течение Масленичной недели.
"Объедаться блинами не стоит тем, кто потом планирует соблюдать пост, так как такая резкая смена питания может навредить организму", — сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.
По словам специалиста, в день можно съесть несколько блинов, но это нужно совмещать с физической активностью.
Также врачи советуют снижать калорийность других продуктов, которые присутствуют в рационе в период Масленичной недели.
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