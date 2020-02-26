Врачи объяснили, как правильно есть блины на Масленицу

Врачи сообщили, что если употребление блинов совмещать с физической активностью, то их можно есть каждый день в течение Масленичной недели.

"Объедаться блинами не стоит тем, кто потом планирует соблюдать пост, так как такая резкая смена питания может навредить организму", — сообщил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

По словам специалиста, в день можно съесть несколько блинов, но это нужно совмещать с физической активностью.

Также врачи советуют снижать калорийность других продуктов, которые присутствуют в рационе в период Масленичной недели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославской области состоится фестиваль "Яркая Масленица".