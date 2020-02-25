Эксперты: маммограммы после 75 лет бесполезны

Специалисты из США пришли к выводу, что маммографические исследования бесполезны для женщин старше 75 лет.

Ранее проводившиеся исследования доказывали, что маммограммы после 50 лет помогают предотвращать смертность от рака груди.

Ученые выяснили, в каком возрасте маммограммы можно не проходить

Примерно у трети жительниц США рак груди диагностируют после 70 лет. И вот теперь ученые пришли к выводу, что проходить через маммограммы после 75 не имеет смысла.

Стоит отметить, что пока данное исследование не было полноценно клиническим. Специалисты в силу этических норм не могут попросить большую часть женщин не проходить маммограммы, чтобы потом проверить, у кого из них будет диагностирован рак.

Поэтому в основе выводов данного исследования лежит статистика более чем по миллиону американок в возрасте от 70 до 84 лет, которые проходили маммограммы с 2000 по 2008.

Специалисты выяснили, что если у женщин в возрасте от 70 до 74 польза от обследований перевешивала риск, то среди женщин от 75 до 84 маммограммы никак не влияли на снижение риска смерти от рака груди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дает проведение скрининга рака груди.