В Минздрав рассказали, чем болеют врачи, учителя и программисты

Специалисты Минздрава провели исследование и пришли к выводу, что IT-специалисты чаще всего болеют гриппом и ОРВИ. А вот у медиков и педагогов простуда встречается реже. Но у представителей этих профессий чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания.

Также учителя, врачи и программисты часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательной системы и ЖКТ.

По данным исследования, каждый третий участник считает, что ответственность за здоровье сотрудников должен нести работодатель, причем, даже в нерабочее время.

Ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова сообщила, что данные Минздрава еще раз подтверждают, что учителя и врачи чаще испытывают повышенный уровень стресса и напряжения, что сказывается на здоровье.

Ранее мануальный рассказал о том, как не потерять здоровье в офисе.