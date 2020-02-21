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Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку

Здоровье

Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку, которая заразилась "китайской пневмонией" от своей бабушки. Девочка стала самой маленькой пациенткой, заболевшей коронавирусом.

Ее доставили в больницу 10 дней назад, сейчас ее выписали из больницы в Ханое. Бабушка девочки заразилась коронавирусом в январе от своего знакомого, который вернулся во Вьетнам из китайского города Ухань.

В настоящее время девочка идет на поправку. Врачи еще продолжают за ней наблюдать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Китай борется с новым вирусом.

вьтенам коронавирус ребенок заболел
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