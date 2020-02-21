В Роскачестве дали советы по употреблению сахара

Специалисты Роскачества рассказали о полезных и вредных свойствах некоторых видов сахара. Эксперты советуют минимизировать употребление любого дополнительного сахара, особенно это касается сахаров с высоким содержанием фруктозы.

Рекомендуется выбирать подсластители с низким гликемическим индексом и не очень высоким содержанием фруктозы.

Специалисты Роскачества рекомендуют отказаться от продуктов, в состав которых входят искусственные и низкокалорийные подсластители, а также от покупки кукурузного сиропа и агавы.

"Самый эффективный способ минимизировать потребление сахара — включить в рацион цельные и необработанные продукты", — считают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что умеренное потребление сахара поможет продлить жизнь.