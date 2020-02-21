Онколог из Германии Йоханнес Брунс считает, что иммунотерапия является самым эффективным методом лечения рака.
"Данный способ лечения эффективен, так как позволяет вылечить определенные лимфомы, которые ранее не поддавались терапии", — пояснил врач.
Брунс отметил, что иммунотерапия реализуется с помощью медицинских препаратов и измененных Т-клеток.
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