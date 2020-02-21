Немецкий онколог назвал эффективный способ лечения рака

Онколог из Германии Йоханнес Брунс считает, что иммунотерапия является самым эффективным методом лечения рака.

"Данный способ лечения эффективен, так как позволяет вылечить определенные лимфомы, которые ранее не поддавались терапии", — пояснил врач.

Брунс отметил, что иммунотерапия реализуется с помощью медицинских препаратов и измененных Т-клеток.

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