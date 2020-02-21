В России скоро Масленица: врач рассказала, кому нельзя есть блины

С понедельника россияне весело и с размахом будут праздновать Масленичную неделю. Поэтому предостережение от врача-эндокринолога сегодня прозвучало, как нельзя кстати.

Масленица

Елена Мамонтова, кандидат медицинских наук, рассказала, кому следует с осторожностью поедать блины, а то и вовсе от них отказаться.

По словам доктора, первое, что стоит помнить:

блины — очень калорийное блюдо и поэтому их поедание в больших количествах — сильная нагрузка на внутренние органы.

Кому блины вредны

Отказаться от блинов нужно людям:

с непереносимостью глютена;

страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта: панкреатита или холецистита;

с лишним весом;

с сахарным диабетом.

Всем остальным блины пойдут на пользу,

"потому что: