В России скоро Масленица: врач рассказала, кому нельзя есть блины

С понедельника россияне весело и с размахом будут праздновать Масленичную неделю. Поэтому предостережение от врача-эндокринолога сегодня прозвучало, как нельзя кстати.
Елена Мамонтова, кандидат медицинских наук, рассказала, кому следует с осторожностью поедать блины, а то и вовсе от них отказаться.
По словам доктора, первое, что стоит помнить:
блины — очень калорийное блюдо и поэтому их поедание в больших количествах — сильная нагрузка на внутренние органы.
Отказаться от блинов нужно людям:
"потому что:
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