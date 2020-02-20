Британским врачам разрешили не лечить расистов и сексистов

С апреля 2020 года Национальная служба здравоохранения Великобритании вводит новые правила для приема пациентов.

Британских медиков защитят от оскорблений и насилия

В Британии медики часто сталкиваются с насилием и даже расизмом, сексизмом и гомофобными высказываниями.

Раньше врачи могли отказать в оказании медицинской помощи только в том случае, если пациент проявлял агрессию. Теперь же любому пациенту, который оскорбляет или дискриминирует врача, можно отказать в оказании медицинской помощи.

Исключение будет сделано только в том случае, если пациент нуждается в экстренной медицинской помощи.

По данным за прошлый год, около 15% персонала Службы подвергались насилию со стороны пациентов, а более 28% сотрудников сталкивались с издевательствами и жестоким обращением со стороны пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики все чаще подвергаются нападениям со стороны пациентов.