Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус

Сегодня у двоих россиян, пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который в течение двух недель находился на карантине из-за коронавируса, обнаруженного у одного из пассажиров, диагностирована новая пневмония.
Об этом со ссылкой на японских докторов сообщает посольство России в Токио.
"В ближайшее время двоих россиян, у которых анализы показали наличие коронавируса, доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов", — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
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