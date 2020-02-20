Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус

Сегодня у двоих россиян, пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который в течение двух недель находился на карантине из-за коронавируса, обнаруженного у одного из пассажиров, диагностирована новая пневмония.

Об этом со ссылкой на японских докторов сообщает посольство России в Токио.