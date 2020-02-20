Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

То, что России сейчас удается не допустить на свою территорию коронавирус — это не повод расслабляться. Вполне вероятно, что страну "накроет" второй волной эпидемии. И произойти это может в октябре.

Об этом сегодня пишут "Известия" со ссылкой на эпидемиологический прогноз, сделанный Александром Лукашевым, директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний.

"Респираторные заболевания, а коронавирус — одно из них — распространяются волнами, и если России удалось не допустить первой вспышки, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру. Не исключено, что эпидемия может стать масштабной", — считает Лукашев.

Что говорит "за" масштабность эпидемии

Паразитолог напомнил, что число случаев заражения "вне Китая" растет, равно как и география распространения.

"У нас есть сведения о числе инфицированных только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать", — подчеркнул ученый.

ВОЗ знает не все? Или Гонконг нагнетает панику?

Мировые СМИ ежедневно публикуют статистику заболеваемости коронавирусом, которую предоставляет ВОЗ и комитет здравоохранения Китая (цифры по состоянию на утро 20 февраля — здесь)

А между тем, гонконгская газета South China Morning Post запустила свой счетчик эпидемии. И его показатели отличаются от официальной статистики.

Согласно счетчику гонконгского СМИ, на 19 февраля:

за пределами материковой части Китая заражены коронавирусом 1106 человек,

в мире зарегистрирован 75 291 инфицированный, из них

КНР — 74 185,

Япония — 693,

Сингапур — 84.

Жертвами болезни стали