Китай опубликовал примерный перечень препаратов для лечения COVID-19

Китайские медики разработали план лечения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.

Документ, содержащий рекомендации врачей, размещен на сайте министерства здравоохранения КНР.

Помимо способов "распознать" коронавирус, в нем содержится перечень некоторых препаратов, рекомендованных для лечения симптомов коронавируса.

Какие препараты нужно принимать заразившимся COVID-19

"Хлорохинфосфат". Его обычно применяют для профилактики малярии;

"Рибавирин" и "Интерферон" либо "Лопинавиром"/"Ритонавиром" — пить надо комбинацию из 2-х лекарственных средств, последние применяются при лечении ВИЧ-инфекции;

"Абидол" (российский аналог — "Арбидол").

Препараты, применяемые обычно при ВИЧ-терапии

Напомним, что ранее Геннадий Онищенко говорил об эффективности воздействия на коронавирус препаратов, используемых для лечения ВИЧ. Особо эффективными экс-главврач российской санитарной службы называл