Китайские медики разработали план лечения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Документ, содержащий рекомендации врачей, размещен на сайте министерства здравоохранения КНР.
Помимо способов "распознать" коронавирус, в нем содержится перечень некоторых препаратов, рекомендованных для лечения симптомов коронавируса.
Напомним, что ранее Геннадий Онищенко говорил об эффективности воздействия на коронавирус препаратов, используемых для лечения ВИЧ. Особо эффективными экс-главврач российской санитарной службы называл
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.