Китайские медики: пик заражения коронавирусом пройден

Большинство пациентов, заболевших коронавирусом, имеют легкую форму заболевания. Таковы итоги масштабного исследования, которое провели китайские медики.

По их мнению, пик заболеваемости коронавирусом уже позади. 80,9% случаев инфицирования прошли для пациентов легко. Критическими классифицированы лишь 7,4% случаев заражения.

Согласно опубликованным в журнале Chinese Journal of Epidemiology результатам исследования, от вируса чаще умирают мужчины. Вероятность смертности тем выше, чем старше пациент. Также чаще других от коронавируса умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Ранее "Правда.ру" писала, что на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 2004 человека.