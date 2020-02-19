Среди врачей провели опрос, в результате которого выяснилось, что большие нагрузки и отсутствие необходимого оборудования — главные причины врачебных ошибок. 40% респондентов выступили против личной ответственности врача за ошибку.
Также в числе главных причин врачебных ошибок был назван дефицит кадров.
Так считают 78% опрошенных медиков.
Опрос проводился в приложении "Справочник врача". В нем участвовали 5 243 врача.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи, изнуренные работой, открыто
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.