Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок

Среди врачей провели опрос, в результате которого выяснилось, что большие нагрузки и отсутствие необходимого оборудования — главные причины врачебных ошибок. 40% респондентов выступили против личной ответственности врача за ошибку.

Также в числе главных причин врачебных ошибок был назван дефицит кадров.

Так считают 78% опрошенных медиков.

Опрос проводился в приложении "Справочник врача". В нем участвовали 5 243 врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи, изнуренные работой, открыто

делают ошибки.﻿