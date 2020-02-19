Китайцев в России отправили на карантин

30 граждан Китая прилетели в Россию. Они находятся в Хабаровском крае.

Как только иностранцы пересекли границу, их тут же отправили на карантин. При первичном осмотре признаков коронавируса у прибывших нет.

«В Хабаровск 18 февраля прибыли 30 граждан КНР. Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции... принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что с 20 февраля Россия временно закрывает границу с Китаем. Гражданам КНР запрещено приезжать в Россию.