Зеленый чай защитит от рака груди

Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, так как этот напиток защитит от рака молочных желез.

Ученые провели исследования, в результате которых они проанализировали влияние растительного содержания напитка на развитие рака. Специалисты выяснили, что зеленый чай помогает защитить организм от различных видов рака.

"В чае содержится фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат, который является сильным антиоксидантом. Он блокирует ферменты, которые приводят к развитию рака", — сообщили специалисты.

Ученые советуют ежедневно употреблять зеленый чай, но напоминают, что он не является альтернативой традиционному лечению онкологических заболеваний.

Ранее ученые рассказали о необычных свойствах зеленого чая.