Специалисты в области здорового образа жизни перечислили основные признаки "убийственного" стресса, который может быть опасен для здоровья и жизни.
У женщин также могут быть сбои менструального цикла. Для того, чтобы хронический стресс не подорвал здоровье и не спровоцировал развитие потенциально опасных заболеваний, нужно в случае возникновения вышеперечисленных симптомов сразу обращаться к врачу.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.