Врачи назвали признаки "убийственного" стресса

Специалисты в области здорового образа жизни перечислили основные признаки "убийственного" стресса, который может быть опасен для здоровья и жизни.

Какие признаки говорят об опасном для здоровья стрессе?

проблемы с пищеварением;

набор веса или похудение без причин;

скачки артериального давления;

частые простудные заболевания;

снижение либидо;

ухудшение памяти;

выпадение волос;

появление прыщей и экземы;

головные боли.

У женщин также могут быть сбои менструального цикла. Для того, чтобы хронический стресс не подорвал здоровье и не спровоцировал развитие потенциально опасных заболеваний, нужно в случае возникновения вышеперечисленных симптомов сразу обращаться к врачу.