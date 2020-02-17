Гинеколог оспорила в суде выговор за получение корзины с фруктами

В Перми Орджоникидзевский районный суд признал незаконным выговор, который вынесло руководство больницы № 6 акушеру-гинекологу Анастасии Тарабриной.

Дело в том, что одна из пациенток подарила врачу корзину с фруктами и цветы. Фото с подарками медик опубликовала в Instagram.

Публикацию увидел юрист больницы и предложил проверить, не нарушила ли врач приказ "О предупреждении коррупционных правонарушений".

Врачу Анастасии Тарабриной был сразу объявлен выговор. Тогда она обратилась в суд, чтобы его обжаловать. Специалист считает, что таким образом главный врач захотел отомстить ей за ее профсоюзную деятельность, которая привела ко многим положительным изменениям в медучреждении.

Суд встал на сторону врача и признал выговор незаконным, так как руководство больницы даже не стало проводить служебное расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, есть ли разница между взяткой врачу и благодарностью.