Китайские врачи: коронавирус приводит к бесплодию

Китайские ученые пришли к выводу, что коронавирус не поражает детей (или они легко его переносят), но смертельно опасен для лиц пожилого возраста, а также может стать причиной бесплодия у мужчин, которые им переболели.

Средний возраст заболевших — 41 год, но 80% умерших от этой болезни составляют люди старше 60 лет. Медики объясняют это тем, что вирус поражает людей, уже имеющих какие-либо сопутствующие заболевания, ослабляющие иммунитет. Среди заболевших больше мужчин, чем женщин.

У мужчин, переболевших коронавирусом, происходит поражение почек и тканей яичек, что приводит к бесплодию. Во всем мире число заболевших превысило 64 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае начали производить лекарство от коронавируса.