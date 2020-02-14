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Источник Правда.Ру

Американка заразилась смертельной инфекцией при распаковке коробки

Здоровье

В декабре 2017 года 46-летняя Хизер Харботтл переехала в новый дом. В процессе распаковки коробок она порезала палец о бумагу. На следующий день у нее сильно заболела рука, палец опух и воспалился.

Хизер положили в больницу. В результате выяснилось, что она подхватила стафилококковую бактериальную инфекцию, которая перешла в сепсис.

Женщине грозила ампутация руки

У американки был диагностирован некротический фасциит — бактериальная инфекция, которая вызывает отмирание тканей. Это могло привести к ампутации руки и даже летальному исходу.

Женщине установили кожный трансплантат, но бактерии распространились до ее предплечья. Ее доставили в другую больницу. Там ей сделали операцию. Позднее Харботтл перенесла процедуру трансплантации: ей пересадили часть кожи.

Самочувствие женщины стало улучшаться.

Она занялась трудотерапией, чтобы восстановить работоспособность руки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница США лишилась ног из-за своей любимой собаки.

Темы коробка операция стафилококк бытовой порез некротический фасциит бактериальная инфекция
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Американка заразилась смертельной инфекцией при распаковке коробки
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