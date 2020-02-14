Диетолог назвала продукты, которые восполнят дефицит витамина D

Врачи советуют обратить внимание на повышенную утомляемость и усталость, которые могут быть у человека при дефиците витамина D.

Врач-диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые необходимо употреблять для профилактики дефицита витамина D.

К таким продуктам относятся:

рыба;

говяжья печень;

яйца;

грибы.

Также специалист отметила, что прием витамина D должен назначить врач.

Ранее врачи назвали продукты, в которых содержится много витамина D.