Врачи советуют обратить внимание на повышенную утомляемость и усталость, которые могут быть у человека при дефиците витамина D.
Врач-диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые необходимо употреблять для профилактики дефицита витамина D.
К таким продуктам относятся:
Также специалист отметила, что прием витамина D должен назначить врач.
Ранее врачи назвали продукты, в которых содержится много витамина D.
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