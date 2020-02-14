Эпидемиолог Габриэль Люн из Гонконга заявил, что если распространение коронавируса не удастся взять под контроль, он поразит от 60 до 80% жителей планеты.
Ранее были эпидемии свиного гриппа, птичьего гриппа. Есть сведения, что, когда в СМИ распространялась информация об эпидемии птичьего гриппа, противовирусный препарат "Тамифлю" распродали на 10 лет вперед. После этого эпидемия закончилась. Так, коронавирус — эпидемия или очередной фейк?
Сейчас активно разрабатывают вакцины против коронавируса. Может, после того, как их удастся реализовать, тогда и эпидемия пойдет на спад?
На эти и другие вопросы в Интервью "Правде.Ру" ответил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Александрович Маслов.
"Я думаю, вот из чего надо исходить. На самом деле вокруг коронавируса сейчас бродит 5-6 основных слухов, и все они, так или иначе, упираются в теорию заговора.
Также есть слух, что все это сделали для того, чтобы раскрутить вакцину от коронавируса и, в конце концов, на этом заработать.
Но пока ни один из этих слухов не подтвердился, в том числе и с этой эпидемией. Все это ничем не отличается от стандартного заболевания гриппом, когда вакцина создается значительно позже, чем возникает этот грипп. Но зато в случае нового возникновения гриппа она будет использоваться в качестве основы для доработки и разработки уже по текущей ситуации.
Почему сейчас тема коронавируса пользуется такой популярностью? Это связано с тем, что впервые такая большая страна, как Китай, закрыла регион, то есть сейчас под карантином находятся почти 70 миллионов человек. Это небывалый случай в мировой истории. Как следствие, конечно, промышленность упала как минимум в два раза. Я думаю, что на 60-65% за эти 2 месяца. Такого в мире никогда не было. И это породило слухи о том, что все это не так просто. Я думаю, что к марту-апрелю это все успокоится само без себе.
Вакцина тут не поможет, они не успеют ее сделать к этому времени.
Китай выбрал очень правильную тактику: главное не дать ему распространиться. Поскольку летальность не очень большая, то ничего смертельного нет", — заключил эксперт.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.