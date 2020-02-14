"Ничего смертельного нет": эксперт высказался о коронавирусе

Эпидемиолог Габриэль Люн из Гонконга заявил, что если распространение коронавируса не удастся взять под контроль, он поразит от 60 до 80% жителей планеты.

Ранее были эпидемии свиного гриппа, птичьего гриппа. Есть сведения, что, когда в СМИ распространялась информация об эпидемии птичьего гриппа, противовирусный препарат "Тамифлю" распродали на 10 лет вперед. После этого эпидемия закончилась. Так, коронавирус — эпидемия или очередной фейк?

Сейчас активно разрабатывают вакцины против коронавируса. Может, после того, как их удастся реализовать, тогда и эпидемия пойдет на спад?

На эти и другие вопросы в Интервью "Правде.Ру" ответил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Александрович Маслов.