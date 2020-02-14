Врач объяснила, почему нельзя обрабатывать раны спиртом

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему нельзя обрабатывать свежую рану спиртом.

Ранее считалось, что такая дезинфекция ран является правильной. Но Ярцева заявила, что этот способ остался в прошлом веке.

"Спирт "дубит" и сушит кожу", — сообщила врач.

Также Ярцева отметила, что если свежую рану обработать спиртом, на этом участке не будет развиваться нормальная микрофлора, которая способствует заживлению.

Спиртом или водкой в крайнем случае можно обработать края раны, но любой другой алкогольный напиток способен вызвать аллергическую реакцию.

Раны лучше промывать медицинскими антисептиками или чистой водой.

Ранее "Правда.Ру" писала об ошибках при лечении ссадин и ран.