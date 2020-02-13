Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей

22 миллиона рублей выделило правительство России на закупку специальных препаратов для тяжелобольных детей. Средства выделены из федерального бюджета.

Информация об этом размещена на сайте кабинета министров страны.

«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тысяч рублей...» - говорится в сообщении.

На эту сумму будут возмещены затраты Московскому эндокринному заводу на закупку, ввод и доставку лекарств, которые в России не зарегистрированы, но в которых остро нуждаются некоторые дети. Всего планируется приобрести 11 674 упаковки медикаментов.