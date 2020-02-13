Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей

Здоровье

22 миллиона рублей выделило правительство России на закупку специальных препаратов для тяжелобольных детей. Средства выделены из федерального бюджета.

Информация об этом размещена на сайте кабинета министров страны.

«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тысяч рублей...» - говорится в сообщении.

На эту сумму будут возмещены затраты Московскому эндокринному заводу на закупку, ввод и доставку лекарств, которые в России не зарегистрированы, но в которых остро нуждаются некоторые дети. Всего планируется приобрести 11 674 упаковки медикаментов.

средства лекарства препараты правительство федеральный бюджет
Актуальная аналитика
Формула небес
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
Евросоюз
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Авто
В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары
Последние материалы
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро
К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть
В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Культура
Хирурги удалили Евгении Симоновой легкое
Новости Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев
Комментарии
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ