Ученые выяснили, что на работу и состояние кишечника человека положительно влияют ферментированные продукты. В связи с этим для пищеварения полезны:
По словам специалистов, квашеная капуста очень полезна для работы кишечника из-за клеточного рецептора (HCA3).
В силу особенностей приготовления квашеной капусты микроорганизмы производят молочную кислоту, жирные кислоты, пробиотики, витамины группы В и другие полезные микроэлементы.
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