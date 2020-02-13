Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника

Ученые выяснили, что на работу и состояние кишечника человека положительно влияют ферментированные продукты. В связи с этим для пищеварения полезны:

кефир;

йогурт;

квашеная капуста.

По словам специалистов, квашеная капуста очень полезна для работы кишечника из-за клеточного рецептора (HCA3).

В силу особенностей приготовления квашеной капусты микроорганизмы производят молочную кислоту, жирные кислоты, пробиотики, витамины группы В и другие полезные микроэлементы.

Чем полезна квашеная капуста?