Первый смертельный случай из-за коронавируса зафиксировали в Японии

80-летняя гражданка Японии скончалась из-за коронавируса. Это первый смертельный случай в стране.

Пациентку госпитализировали в начале недели. Диагноз ей установить не успели. Только после смерти врачи подтвердили, что у пенсионерки был коронавирус. Информацию подтверждает министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобо Като.

Ранее "Правда.Ру" писала, что всего на сегодняшний от коронавируса погибло более 1300 человек. Излечились 5911 пациентов.