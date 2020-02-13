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Косметологи рассказали, как сохранить молодость кожи зимой

Здоровье » Красота

Известно, что низкие температуры ускоряют процесс старения. Но если соблюдать некоторые правила, то можно успешно противодействовать этому явлению.

Как не позволить зиме состарить кожу?

  • Не умывайтесь горячей водой перед выходом на улицу (Резкий перепад температуры вреден для кожи. Если в силу профессии вам приходится зимой много времени находиться на улице, то нужно использовать специальные защитные лосьоны. Также можно наложить на кожу тонкий слой свиного или гусиного жира. Рассчитывать на крема в холодное время года не стоит, так как в их состав входит вода, а ее испарение приводит к тому, что кожа охлаждается, и сосуды сужаются);
  • Тщательно вытирайте руки и лицо после мытья зимой (Если на руках потрескалась кожа, то можно использовать специальные ванночки на травах или растительном масле. Продолжительность процедуры должна быть не более 15 минут).

Ранее "Правда.Ру" писала об особенностях ухода за кожей лица зимой.

Темы зима кожа молодость уход за кожей
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