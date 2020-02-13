27 иностранцев больны коронавирусом. Они проходят лечение в Китае.
Некоторые из них избавляются от болезни, врачи выписывают их домой.
"Число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с семи до восьми", — рассказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
При этом число жертв опасной болезни продолжает расти. К этому часу известно о 1367 смертельных случаях. Заражено 59804 человека, вылечились 5911 пациентов.
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