Восемь иностранцев излечились от коронавируса

27 иностранцев больны коронавирусом. Они проходят лечение в Китае.

Некоторые из них избавляются от болезни, врачи выписывают их домой.

"Число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с семи до восьми", — рассказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

При этом число жертв опасной болезни продолжает расти. К этому часу известно о 1367 смертельных случаях. Заражено 59804 человека, вылечились 5911 пациентов.

Ранее ученые рассказали, как долго коронавирус живет на предметах.