Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью

80-летняя актриса Галина Польских удивила поклонников своей внешностью. Коллега Галины Польских — артист Владимир Сычев — выложил в Instagram ее новую фотографию.

На фото, которое было сделано на съемочной площадке, можно увидеть Сычева с гитарой и Польских. Актриса сидит на заднем плане в лиловом свитере, клетчатых брюках, сверху накинут нежно-розовый шарф.

Поклонники актрисы обратили внимание на состояние ее кожи — она выглядит очень гладкой. Также подписчики отметили эффектный макияж и прическу актрисы.

По мнению фанатов, Галина Польских очень молодо выглядит и может конкурировать даже с женщинами, которые моложе ее на 50 лет.