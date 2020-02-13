80-летняя актриса Галина Польских удивила поклонников своей внешностью. Коллега Галины Польских — артист Владимир Сычев — выложил в Instagram ее новую фотографию.
На фото, которое было сделано на съемочной площадке, можно увидеть Сычева с гитарой и Польских. Актриса сидит на заднем плане в лиловом свитере, клетчатых брюках, сверху накинут нежно-розовый шарф.
Поклонники актрисы обратили внимание на состояние ее кожи — она выглядит очень гладкой. Также подписчики отметили эффектный макияж и прическу актрисы.
По мнению фанатов, Галина Польских очень молодо выглядит и может конкурировать даже с женщинами, которые моложе ее на 50 лет.
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