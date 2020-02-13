Врач посоветовал россиянам спать без одежды

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что люди, которые спят нагишом, лучше высыпаются и редко просыпаются по ночам.

Почему полезно спасть нагишом?

Во-первых, перед погружением в сон тело человека охлаждается, что способствует более качественному отдыху. Во-вторых, отсутствие лишнего слоя между телом и одеялом помогает избежать перегрева.

"Если человек одет, он может дольше засыпать, чаще просыпаться посреди ночи, следовательно, ухудшается процесс восстановления. Также привычка спасть нагишом закаляет. Без одежды тело человека лучше отдыхает, так как мышцы и сосуды ничем не стеснены", — объяснил врач.

Тем же, кто не может спать без одежды, нужно выбирать пижаму свободного кроя из "дышащих" материалов — хлопка или шёлка.

Ранее врач-сомнолог Борзунов рассказал, сколько можно спать днем.