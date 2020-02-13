Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врач посоветовал россиянам спать без одежды

Здоровье

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что люди, которые спят нагишом, лучше высыпаются и редко просыпаются по ночам.

Почему полезно спасть нагишом?

Во-первых, перед погружением в сон тело человека охлаждается, что способствует более качественному отдыху. Во-вторых, отсутствие лишнего слоя между телом и одеялом помогает избежать перегрева.

"Если человек одет, он может дольше засыпать, чаще просыпаться посреди ночи, следовательно, ухудшается процесс восстановления. Также привычка спасть нагишом закаляет. Без одежды тело человека лучше отдыхает, так как мышцы и сосуды ничем не стеснены", — объяснил врач.

Тем же, кто не может спать без одежды, нужно выбирать пижаму свободного кроя из "дышащих" материалов — хлопка или шёлка.

Ранее врач-сомнолог Борзунов рассказал, сколько можно спать днем.

Темы сон качество сна российские врачи здоровье человека
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Общество
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Силовые структуры
Осада Вены 1529 года: история великого сражения
Формула небес
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Восемь иностранцев излечились от коронавируса
Американцы готовы помочь туркам в Сирии
Британка Белоногофф объяснила своё решение выступать за Россию
10 российских отелей вошли в рейтинг Forbes Travel Guide 2020
Украина важна для США из-за ее близости к России
Российские биатлонисты отказались общаться с журналистами перед ЧМ
Отец семейства "нашел" у себя коронавирус и умер
Память польского президента Леха Качиньского почтут в Смоленске
Тарасов после шутки про коронавирус отправился на сбор с "Рубином"
Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью
Последние материалы
Украина важна для США из-за ее близости к России
Российские биатлонисты отказались общаться с журналистами перед ЧМ
Отец семейства "нашел" у себя коронавирус и умер
Память польского президента Леха Качиньского почтут в Смоленске
Тарасов после шутки про коронавирус отправился на сбор с "Рубином"
Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью
Врач посоветовал россиянам спать без одежды
Заседание министров Совета Европы пройдет в Тбилиси
Загитова рассказала, как несколько раз собиралась уходить из спорта
Ученые уточнили, как долго коронавирус живет на предметах
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов
Комментарии
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Посол России в Японии: у нас разная оценка итогов Второй мировой войны
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Часы тишины в дневное время могут ввести в России
СССР окончательно уходит в Лету: 3,5 тысячи законов утратили силу
Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Врач посоветовал россиянам спать без одежды
Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн
Госдумой утвержден второй пакет поправок к Конституции
Психанул: получив штраф за нарушение ПДД, водитель расстрелял камеру
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Самолеты США в Сирии ищут "невидимые лучи" станции РЭБ "Красуха"
Трех пенсионерок будут судить за возрождение водочного завода
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
СССР окончательно уходит в Лету: 3,5 тысячи законов утратили силу
Шесть тысяч россиян не смогли попасть в Израиль в прошлом году
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Трех пенсионерок будут судить за возрождение водочного завода
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ