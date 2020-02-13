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Певице Маше Распутиной слишком натянули кожу на лице

Здоровье » Красота

Маша Распутина разместила в своем Instagram серию фотографий обновленной себя. Фанаты не сразу узнали на них своего кумира.

Звезда 90-х не собирается мириться со своим возрастом и стала очень увлекаться пластическими операциями.

На последних снимках, Машу Распутину сложно узнать: так сильно она изменилась. Подписчики певицы советуют ей отказаться от пластики.

"Лицо скоро треснет уже. Остановитесь!"

"По-моему, вы перестарались. Пора остановиться", - написали поклонники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя Маша Распутина ждет ребенка.

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