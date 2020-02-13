Маша Распутина разместила в своем Instagram серию фотографий обновленной себя. Фанаты не сразу узнали на них своего кумира.
Звезда 90-х не собирается мириться со своим возрастом и стала очень увлекаться пластическими операциями.
На последних снимках, Машу Распутину сложно узнать: так сильно она изменилась. Подписчики певицы советуют ей отказаться от пластики.
"Лицо скоро треснет уже. Остановитесь!"
"По-моему, вы перестарались. Пора остановиться", - написали поклонники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя Маша Распутина ждет ребенка.
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