Врач назвал основные симптомы инсульта у женщин

Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.

Симптомы скрытого кровоизлияния:

резкая слабость;

нарушение речи;

изменение походки;

онемение одной стороны тела;

ухудшение зрения.

Кроме того, у человека может начать двоиться в глазах.

Также есть симптомы, которые чаще всего наблюдаются у женщин:

сильная головная боль;

тошнота;

головокружение.

Различия могут быть и после приступа.

"У женщин прогноз хуже, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, что у них инсульт обычно случается в более пожилом возрасте, у них меньше социальной поддержки", — сообщил врач.

В случае наличия данных признаков нужно вызывать "скорую помощь".