Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.
Симптомы скрытого кровоизлияния:
Кроме того, у человека может начать двоиться в глазах.
Также есть симптомы, которые чаще всего наблюдаются у женщин:
Различия могут быть и после приступа.
"У женщин прогноз хуже, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, что у них инсульт обычно случается в более пожилом возрасте, у них меньше социальной поддержки", — сообщил врач.
В случае наличия данных признаков нужно вызывать "скорую помощь".
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