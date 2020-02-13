112-летний японец назвал радость главным источником своего долголетия

Японец Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года.

Сейчас ему 112 лет и 344 дня.

Мужчина является самым старым человеком в мире. Ему вручили сертификат о том, что он внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Ватанабэ раскрыл секрет своего долголетия и сообщил, что он всегда радуется и никогда не злится.

До Ватанабэ самым старым человеком в мире был 113-летний Масадзо Нонака.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет.