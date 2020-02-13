Японец Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года.
Сейчас ему 112 лет и 344 дня.
Мужчина является самым старым человеком в мире. Ему вручили сертификат о том, что он внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Ватанабэ раскрыл секрет своего долголетия и сообщил, что он всегда радуется и никогда не злится.
До Ватанабэ самым старым человеком в мире был 113-летний Масадзо Нонака.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.