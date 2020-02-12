Медицинские перчатки, халаты и индивидуальные маски отправит ВОЗ по всему миру. Гуманитарную помощь получат 18 стран мира.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адана Гебрейесус.
"Я уже раньше говорил о том, что мы отправили диагностические наборы в лаборатории по всему миру. Мы также осуществляем поставки масок, перчаток, халатов в 18 стран и планируем ещё", — цитирует его СМИ.
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