ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира

Медицинские перчатки, халаты и индивидуальные маски отправит ВОЗ по всему миру. Гуманитарную помощь получат 18 стран мира.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адана Гебрейесус.

"Я уже раньше говорил о том, что мы отправили диагностические наборы в лаборатории по всему миру. Мы также осуществляем поставки масок, перчаток, халатов в 18 стран и планируем ещё", — цитирует его СМИ.

Ранее стало известно, что китайский этап "Формулы-1" официально отменен из-за коронавируса. Соревнования должны были состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля.