Сингапур может стать новым эпицентром коронавируса

50 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Сингапуре. Эта страна может стать "преемницей" Китая в вопросе распространения опасной болезни.

Выход вируса за пределы Китая не исключают во Всемирной организации здравоохранения.

"Он распространился в другие места, где начинается вспышка", — сказал представитель ВОЗ Дейл Фишер в интервью в Сингапуре.

При этом эпидемия, которая бушует сейчас в китайском Ухане, скоро пойдет на спад, уверены медики.

В Гонконге разработали систему экспресс-диагностики, которая за короткий срок может выявить до 40 видов респираторных заболеваний. Это поможет быстрее ставить пациентам верный диагноз и начинать лечение.