Специалисты из Гонконга разработали портативный прибор, с помощью которого можно за час диагностировать до 40 видов респираторных заболеваний.
Благодаря экспресс-диагностике коронавируса, медики смогут быстрее ставить диагноз пациентам.
"В настоящее время уже существуют тесты, с помощью которых можно определить от 1 до 3 видов бактерий или вирусов за раз, но если нужно проверить 40 патогенов, то понадобится больше человек или большее количество тестов", — сообщили ученые.
Для проведения теста нужно поместить материал в специальный картридж, потом убрать его в прибор. Через час уже можно получить результат. По словам ученых, один тест будет стоить несколько сотен гонконгских долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о диагностике возможных проблем с печенью за 40 секунд.
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