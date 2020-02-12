В Гонконге разработали систему экспресс-диагностики 40 заболеваний

Специалисты из Гонконга разработали портативный прибор, с помощью которого можно за час диагностировать до 40 видов респираторных заболеваний.

Благодаря экспресс-диагностике коронавируса, медики смогут быстрее ставить диагноз пациентам.

"В настоящее время уже существуют тесты, с помощью которых можно определить от 1 до 3 видов бактерий или вирусов за раз, но если нужно проверить 40 патогенов, то понадобится больше человек или большее количество тестов", — сообщили ученые.

Для проведения теста нужно поместить материал в специальный картридж, потом убрать его в прибор. Через час уже можно получить результат. По словам ученых, один тест будет стоить несколько сотен гонконгских долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о диагностике возможных проблем с печенью за 40 секунд.