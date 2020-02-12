В Кемерово семилетний мальчик чуть не потерял глаз из-за флюса

В Кемеровской области врачам удалось спасти зрение мальчику.

Все началось с того, что у ребенка начал болеть зуб. У него раздулась щека и начался флюс. Потом у него раздулся глаз, и из-за внутреннего отека тканей глазное яблоко было выдавлено из орбиты.

"Такие ситуации могут быть опасными для жизни и здоровья пациента. Ребенок мог потерять зрение или даже остаться без глаза", — сообщили врачи.

Для лечения мальчика было привлечено большое количество различных специалистов.

Ребенок провел в больнице 1,5 месяца. По словам мальчика, сейчас он чувствует себя хорошо, его ничего не беспокоит.

Ребенок будет проходить лечение дома под контролем врачей. Ему предстоит долгая реабилитация.

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