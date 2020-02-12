Ученые провели исследование и выяснили, что у женщин, которые активно пользуются косметикой во время беременности, чаще рождаются дети с лишним весом.
Ученые измерили уровень бутил парабена в моче 629 женщин. В результате выяснилось, что максимальная его концентрация наблюдается у поклонниц косметики. Их дети в первые 8 лет жизни имеют лишний вес, особенно это касается девочек.
Специалисты выяснили, что парабены проникают в организм через кожу, потом попадают в плаценту, что приносит вред здоровью ребенка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи из Дании считают зиму лучшим временем для зачатия ребенка.
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