Врачи объяснили, почему беременным нельзя активно пользоваться макияжем

Ученые провели исследование и выяснили, что у женщин, которые активно пользуются косметикой во время беременности, чаще рождаются дети с лишним весом.

Химикаты в средствах для макияжа могут добраться до ребенка в утробе

Ученые измерили уровень бутил парабена в моче 629 женщин. В результате выяснилось, что максимальная его концентрация наблюдается у поклонниц косметики. Их дети в первые 8 лет жизни имеют лишний вес, особенно это касается девочек.

Специалисты выяснили, что парабены проникают в организм через кожу, потом попадают в плаценту, что приносит вред здоровью ребенка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи из Дании считают зиму лучшим временем для зачатия ребенка.