Храп может быть признаком серьезных заболеваний

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев советуют не игнорировать храп, так как он может говорить о наличии такой опасной болезни, как синдром обструктивного апноэ.

"Сам по себе храп не опасен, но может указывать на развитие опасных заболеваний. Во время храпа происходит задержка дыхания, которая может составлять до 10 секунд. Это опасное для человека состояние", — сообщил врач.

Кроме того, храп мешает человеку полноценно высыпаться.

Особенно храп опасен для детей, так как недостаток кислорода мешает растущему организму развиваться.

Кошелев советует при появлении храпа обращаться к врачу.