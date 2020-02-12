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Узбекистан помогает Китаю медицинскими масками

Здоровье

Гуманитарный груз отправят сегодня из Узбекистана в Китай. В основном он состоит из медицинских масок.

Этот товар стал дефицитным в КНР из-за распространившегося коронавируса. В стране погибли уже 1113 человек.

Также в гуманитарный груз вошли медикаменты, средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные комбинезоны, фильтр-маски, одежда для врачей, марля. Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики, "посылку" отправят самолетом ИЛ-76МД.

Вместе с грузом в Китай отправится делегация из Узбекистана. Ее возглавит первый заместитель министра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев.

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