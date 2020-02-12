Врачи назвали продукты для здоровья, красоты и иммунитета

Врачи назвали продукты, употребление которых нормализуют работу кишечника. Кроме того, эти продукты улучшают состояние здоровья, кожи и волос, помогают сбросить лишний вес и укрепить иммунитет.

ТОП продуктов для нормальной работы кишечника

Мята перечная - отличный спазмолитик, помогает избавиться от синдрома раздраженного кишечника. Мята содержит ментол, обладающий расслабляющим эффектом. Также он помогает снять боль и уменьшает вздутие живота.

Жирная рыба — богатый источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые оказывают на кишечник положительное воздействие. Омега-3 уменьшает воспаление и нормализует обмен веществ.

Малина - содержит большое количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника. Одна чашка малины содержит 8 граммов клетчатки, что составляет четверть суточной потребности организма в ней.

Лимоны - содержат большое количество витамина С, который помогает снять воспаление, поддерживает здоровый баланс в кишечнике. Кроме того, употребление лимонов способствует выведению токсинов из организма и стимулирует выработку желчи.

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