Жители Златоуста жалуются на то, что вызвать педиатра на дом стало большой проблемой. Так, матери двухлетнего ребенка пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача.
"Девочка заболела в субботу, 8 февраля, но в выходные поликлиника не работает. Мы не стали вызывать "скорую", так как она может увезти в больницу, расположенную в другом районе", — рассказал отец ребенка.
В итоге родители девочки стали звонить в поликлинику в понедельник утром. На вызов врача пришлось потратить 2,5 часа. Педиатр пришла только в 18:00. Она сообщила, что этот участок сформировали недавно, и педиатр, за которым он закреплен, заболела.
В итоге в обход пошла дежурная врач. По ее словам, вызовы у нее были расписаны до 21:00 .
Минздрав Челябинской области пока не прокомментировал данную ситуацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи "скорой" просят неотложных мер.
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