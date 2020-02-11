Ученые провели исследование диабета и обнаружили одну закономерность. Оказывается, у коренных жителей Канады чаще всего диагностируют данное заболевание.
Специалисты изучили медицинские данные 158 тысяч представителей различных коренных народов. Самая плачевная ситуация была обнаружена у женщин в возрасте от 20 до 34 лет — у них был выявлен самый высокий риск развития сахарного диабета.
Эксперты связывают это с колониальной политикой. Из-за европейцев коренное население находилось в полной изоляции и тяжелых условиях, поэтому состояние их здоровья на генетическом уровне ухудшилось.
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