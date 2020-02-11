В Вальядолиде (Испания) пьяная женщина с симптомами коронавируса сбежала из бара от врачей экстренных служб.
10 февраля в экстренную службу 112 поступил звонок из паба Italia: у одной из посетительниц заведения, женщины с азиатской внешностью, начались приступы кашля и рвоты.
Стало известно, что женщина приехала в Испанию из Китая 10 дней назад.
В бар, где она находилась, приехали санитары в масках и защитных комбинезонах. Но посетительница бара сбежала.
Вокруг заведения на расстоянии 50 метров установили периметр безопасности.
Позже женщину обнаружили у себя дома и доставили в больницу. Коронавирус у нее не выявили.
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