В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков

В Вальядолиде (Испания) пьяная женщина с симптомами коронавируса сбежала из бара от врачей экстренных служб.

10 февраля в экстренную службу 112 поступил звонок из паба Italia: у одной из посетительниц заведения, женщины с азиатской внешностью, начались приступы кашля и рвоты.

Стало известно, что женщина приехала в Испанию из Китая 10 дней назад.

В бар, где она находилась, приехали санитары в масках и защитных комбинезонах. Но посетительница бара сбежала.

Вокруг заведения на расстоянии 50 метров установили периметр безопасности.

Позже женщину обнаружили у себя дома и доставили в больницу. Коронавирус у нее не выявили.