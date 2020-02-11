Министерство здравоохранения Республики Крым получило 100 млн рублей на покупку квартир для медиков.
"Вчера нам фактически выделили 100 млн рублей на приобретение квартир. На данный момент в Крым готовы приехать 24 специалиста из других регионов.
Еще с несколькими медицинскими работниками ведутся переговоры. Квартиры будут покупать под конкретных специалистов", — заявил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуму внесут законопроект о служебном жилье для медиков.
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