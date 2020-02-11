Министерство здравоохранения Республики Крым получило 100 млн рублей на покупку квартир для медиков.

"Вчера нам фактически выделили 100 млн рублей на приобретение квартир. На данный момент в Крым готовы приехать 24 специалиста из других регионов.

Еще с несколькими медицинскими работниками ведутся переговоры. Квартиры будут покупать под конкретных специалистов", — заявил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.