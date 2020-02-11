Астрономы нашли объяснение происхождения Юпитера

Астрономы отсканировали атмосферу Юпитера с помощью космического зонда Juno, показавшее отсутствие большого количества воды на экваторе.

"Это говорит о том, что гипотеза о формировании планеты кометоподобными телами, — ошибочна", — заявили ученые.

До этого сведения о количестве воды в атмосфере Юпитера были основаны на результатах исследований, полученных в результате миссии зонда Галилео.

Но в верхних слоях отсутствовали водяные пары, поэтому ученые стали сомневаться в точности результатов этих исследований.

Сомнения ученых помогла развеять миссия зонда Juno. Анализ его данных показал, что в экваториальной атмосфере планеты очень мало воды.

Это данные опровергли версии о том, что Юпитер был сформирован из ядра комет или возник из безводных протопланетных тел.

Ученые продолжат исследование Юпитера.

Цель исследования — изучить процесс формирования газовых гигантов на раннем этапе. Это необходимо, чтобы иметь целостную картину формирования Солнечной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юпитер протаранил огромный железный астероид.