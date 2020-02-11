Астрономы отсканировали атмосферу Юпитера с помощью космического зонда Juno, показавшее отсутствие большого количества воды на экваторе.
"Это говорит о том, что гипотеза о формировании планеты кометоподобными телами, — ошибочна", — заявили ученые.
До этого сведения о количестве воды в атмосфере Юпитера были основаны на результатах исследований, полученных в результате миссии зонда Галилео.
Но в верхних слоях отсутствовали водяные пары, поэтому ученые стали сомневаться в точности результатов этих исследований.
Сомнения ученых помогла развеять миссия зонда Juno. Анализ его данных показал, что в экваториальной атмосфере планеты очень мало воды.
Это данные опровергли версии о том, что Юпитер был сформирован из ядра комет или возник из безводных протопланетных тел.
Ученые продолжат исследование Юпитера.
Цель исследования — изучить процесс формирования газовых гигантов на раннем этапе. Это необходимо, чтобы иметь целостную картину формирования Солнечной системы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юпитер протаранил огромный железный астероид.
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