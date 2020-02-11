Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что студентку, у которой ранее обнаружили коронавирус, выписали из больницы.
"Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - сообщила чиновница.
Напомним, о студентке рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова, когда оповещала россиян о зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в России. По ее словам, заражению коронавирусом в РФ подверглись два гражданина Китая в Забайкалье и Тюменской области.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.