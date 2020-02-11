Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбирать колбасу.
"В первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид изделия. Колбаса не должна быть рыхлой, а однородной.
Также важен цвет колбасы: колбаса хорошего качества не может быть красного или ярко-розового цвета. Если колбаса светло-розового цвета, значит, в ней содержится меньше нитрита натрия. Кроме того, колбаса должна легко сгибаться", — сообщила врач.
Что касается жира, присутствующего в колбасе, он должен быть светлым.
Кроме того, важен состав продукта: в колбасе не должно быть мяса механической обвалки.
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