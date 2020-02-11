Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбирать колбасу.

"В первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид изделия. Колбаса не должна быть рыхлой, а однородной.

Также важен цвет колбасы: колбаса хорошего качества не может быть красного или ярко-розового цвета. Если колбаса светло-розового цвета, значит, в ней содержится меньше нитрита натрия. Кроме того, колбаса должна легко сгибаться", — сообщила врач.